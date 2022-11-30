Больше 3,5 тысяч школьников Кузбасса блеснули знаниями во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»

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Задания онлайн-олимпиады с 1 по 27 ноября были размещены на образовательной платформе Учи.ру. За это время 124 270 кузбасских школьников 1-9 классов проверили свои знания по безопасному поведению на дорогах.

В нынешнем году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходила в третий раз. Ее организаторами выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Региональными победителями стали юные новокузнечане.

3 645 кузбасских школьников показали отличные результаты, набрав максимальное количество баллов.

Но это не стало удивительным, ведь в регионе активно занимаются профилактикой в данной сфере.

- Рядом со школами, детскими садами, домами творчества обустраиваются пешеходные переходы, модернизируются светофоры, устанавливаются ограждения. Все это снижает для наших детей риск попасть в опасную дорожную ситуацию. Не менее важно, чтобы ребята знали правила дорожного движения. Всероссийская олимпиада - отличный способ проверить и повысить уровень знаний, - подчеркнул заместитель министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Владимир Макаров.