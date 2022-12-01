В Кузбассе коронавирусные ограничения продлены до конца года

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В Кузбассе ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавируса, продлены до конца года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В документе сказано, что режим «Повышенная готовность» для противодействия распространения COVID-19 продлен еще на месяц - до 31 декабря 2022 года.

Напомним, что этот режим был введен в марте 2020 года, но впоследствии многие ограничения были ослаблены. При этом ежедневно в регионе фиксируются новые заболевшие коронавирусом. По данным на 30 ноября, их было 64 человека.