На кузбасской трассе фура опрокинулась на бок

Фото: Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий / ВКонтакте

В Кузбассе на трассе водитель фуры не справился с управлением, съехал с дороги, в результате чего большегруз опрокинулся на бок. Очевидцы разместили в соцсетях фото с места аварии.

ДТП произошло на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий в районе поворота на поселок Восходящий. По словам свидетелей произошедшего, водитель грузовика увидел, что переезд закрыт и начал резко тормозить.Чтобы избежать столкновения с другим автомобилем он повернул налево и положил грузовик на бок.

Фото: Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий / ВКонтакте

Уже ближе к ночи фуру подняли. На кадрах видно, что она кабина грузовика получила серьезные повреждения.