Жительница Кузбасса отсудила 300 тысяч рублей за травму дочери в детсаду

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке семье ребенка, получившего травму спины в детском саду, будет выплачена компенсация морального вреда. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Девочка во время прогулки в детском саду забралась на выступающий ствол дерева, оступилась и упала, в результате чего получила травму спины. Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Специалисты ведомства провели проверку и пришли к выводу, что ЧП произошло из-за недосмотра воспитателей. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 118 УК РФ). Сейчас дело направлено для рассмотрения в суд.

Параллельно с этим прокурор Орджоникидзевского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с детского садика компенсации морального вреда. Суд встал на сторону пострадавшего ребенка и обязал учреждение выплатить семье девочке 300 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.