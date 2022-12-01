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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 3:50

В Кузбассе женщина отсудила 500 тысяч рублей за погибшего в ДТП отца

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе женщина отсудила у виновника ДТП 500 тысяч рублей за смерть отца. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Авария произошла в Новокузнецком районе. Водитель при обгоне нарушил правила дорожного движения, выехал на левую обочину и сбил двух пешеходов. От полученных травм мужчина скончался, а его жена получила серьезные травмы. Дочь супругов обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП, ее требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и средства, находящиеся в банке, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Кроме того, мужчине запретили выезжать за границу. После этого он полностью выплатил компенсацию.