В Кузбассе женщина отсудила 500 тысяч рублей за погибшего в ДТП отца

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе женщина отсудила у виновника ДТП 500 тысяч рублей за смерть отца. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Авария произошла в Новокузнецком районе. Водитель при обгоне нарушил правила дорожного движения, выехал на левую обочину и сбил двух пешеходов. От полученных травм мужчина скончался, а его жена получила серьезные травмы. Дочь супругов обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП, ее требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату должника и средства, находящиеся в банке, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Кроме того, мужчине запретили выезжать за границу. После этого он полностью выплатил компенсацию.