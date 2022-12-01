Ударил бортпроводника и ругался матом: дебошира из Кузбасса задержали в новосибирском аэропорту

В аэропорту Толмачево в Новосибирске полицейские задержали кузбассовца, который устроил дебош на борту самолета. Об инциденте рассказали в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Фото: управление на транспорте МВД России по СФО.

Мужчина возвращался с вахты на Дальнем Востоке рейсом Южно-Сахалинск — Новосибирск. Во время полета он стал вести себя агрессивно, ругаться на пассажиров и членов экипажа, материться. На замечания он не реагировал, а более того, ударил ребром ладони в бедро старшего бортпроводника.

В аэропорту дебошира уже ждали стражи правопорядка. Правонарушителя задержали и доставили в дежурную часть. Оказалось, что 42-летний мужчина попал в поле зрения полиции не в первый раз – ранее он был судим за истязания и угрозу убийством.

В отношении кузбассовца транспортные полицейские составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.