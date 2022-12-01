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НовостиОбщество1 декабря 2022 7:19

В Кузбассе открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

В деревне Усть-Хмелевка Кемеровского округа, где проживают более 300 человек, открылся отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Здание, в котором расположен ФАП обветшало и требовало ремонта. По программе модернизации первичного звена медицины нацпроекта «Здравоохранение» в помещении заменили кровлю, окна, выполнили наружную и внутреннюю отделку, коммуникации водоснабжения и отопления, установили противопожарную систему. Теперь здесь созданы комфортные условия для приема пациентов и работы персонала.

Жители деревни смогут проходить в ФАП вакцинацию, диспансеризацию и профосмотры в комфортных условиях. Также пункт оснащен необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи.