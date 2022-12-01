В Кузбассе начали производить инновационный картон

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Линию по производству бумаги и картона из вторичного сырья запустили в четверг, 1 декабря, на кемеровском заводе «Кузбасский скарабей». Ее особенность - изготовление картона с антимикробными свойствами, что позволяет увеличить срок хранения продуктов питания в такой упаковке.

Как отметил принявший участие в мероприятии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, это будет уникальный продукт на российском рынке. Запатентованная кемеровчанами технология основана на использовании безопасных для человека и животных ионов серебра.

При одинаковых свойствах кузбасский картон получается к тому же намного дешевле. И это также импортонезависимость - подобное в мире производят еще только в Израиле и США. Над инвестиционным проектом работа шла несколько лет, в него вложено почти три миллиарда рублей. В результате в 3,5 раза должна вырасти производственная мощность предприятия. Технология позволяет перерабатывать даже полигонную макулатуру, а это умножит экологический эффект.

Запуск нового производства позволил создать 119 новых рабочих мест.