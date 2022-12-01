Глава Кузбасса 15 декабря проведет прямую линию

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 15 декабря проведет прямую линию. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Глава Кузбасса будет отвечать на вопросы жителей с 12.00 до 14.00 в эфире телеканалов «Россия24», «Кузбасс 1» и «Десятка», на радиостанции «Кузбасс FM», а также на сайтах vesti42.ru, kuzbass1.ru.

Кроме того, эфир будет транслироваться на личных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на Youtube-канале «Цивилев. Live и Telegram-канале «Цивилев. Live».

Вопросы принимаются уже сейчас - их можно оставить через цифровую платформу «Кузбасс онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. В прямом эфире Сергей Цивилев ответит на те вопросы, которые наберут наибольшее количество голосов (все желающие могут голосовать за вопросы). Ответы на остальные будут размещены на платформе «Кузбасс онлайн».