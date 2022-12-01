Кузбасские хирурги удалили пациентке гигантскую кисту на печени

Врачи Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров удалили 69-летней пациентке гигантскую кисту на печени. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Женщина обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие и дискомфорт в области живота. Медики провели пациентке МСКТ-исследование с контрастированием и обнаружили образование диаметром 15 сантиметров. Киста занимала большую часть левой доли печени и сдавливала желудок и близлежащие органы.

Специалисты сделали женщине резекцию левой доли печени - это сложное хирургическое вмешательство, связанное с высоким риском развития послеоперационных осложнений. Благодаря профессионализму врачей и современным высокотехнологичным методам ультразвуковой хирургии операция прошла успешно. Сейчас пациентка проходит курс реабилитации.