В Кемерове смонтировали главную новогоднюю елку

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове завершили установку новогодней ели на площади Советов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Специалисты смонтировали конструкцию, состоящую из 1896 веток и 238 896 светодиодов. Теперь нужно настроить световые программы и украсить ель новогодними шарами - их будет 1800.

Вокруг новогодней красавицы, как и в прошлом году, зальют каток. Рядом откроется пункт проката.

Параллельно на площади Советов работают скульпторы – они строят изо льда новогодний городок. Накануне лед был завезен с Красного озера.