В Кузбассе завели уголовное дело из-за халатного отношения к маленькому пациенту

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В Кузбассе прокуратура Кузбасса взяла на контроль расследование уголовного дела о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мае этого года родители привезли в больницу трехлетнего ребенка, у которого возникли проблемы со здоровьем. Малыша положили в стационар, однако там от лечения ему стало только хуже и пришлось перевести ребенка в реанимацию. Состояние маленького пациента пока не улучшается.

По факту ненадлежащего оказания медицинской помощи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).