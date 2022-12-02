Роспотребнадзор: в Кузбассе случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех социальных и возрастных группах

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В Кузбассе остается напряженной эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции, уровень заболеваемости по-прежнему выше, чем в целом по России. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За 10 месяцев этого года в регионе было выявлено 1 888 новых инфицированных ВИЧ. Показатель заболеваемости в Кузбассе составил 72,5 на 100,0 тысяч населения - это на 6,9% выше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех без исключения территориях Кузбасса, а также во всех социальных и возрастных группах. Больше всего новых заболевших сейчас среди людей в возрасте 30-39 лет (41,23% от всех выявленных случаев), а также 40-49 лет (29,5%). Кроме того, ВИЧ стали чаще выявлять у женщин.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в 2021 году более половины выявленных больных заразились при половых (гетеросексуальных) контактах - 78,8%. Во время употребления наркотиков болезнь передалась в 18,4% случаях, еще в 1,9% - от ВИЧ-инфицированной матери новорожденному.

В ведомстве призвали кузбассовцев регулярно проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию и соблюдать правила безопасности. Инфекция передается при половых контактах, через кровь и от матери к ребенку. Более подробную информацию о ВИЧ-инфекции и ее профилактике можно узнать в ГБУЗ «Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД». Также можно обратиться по «Телефону доверия по ВИЧ/СПИДу» с 8.00 до 16.00 (в рабочие дни) по номеру 8 (3842) 780 330.