В Кузбасс поступят дополнительно 1,3 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья

Фото: пресс-служба АПК

Кузбасс в соответствии с распоряжением правительства РФ получит дополнительно 1,3 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Средства будут выделены на региональную адресную программу переселения из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на 2019-2024 годы.

В 2022 году в рамках этой программы расселено 4 808 человек. До конца года в новое жилье из аварийного переедут еще 2 130 человек. В 2023 году эта цифра должна составить 6 544 человека.

По словам губернатора Сергея Цивилева, из-за выросших цен на стройматериалы выделенных средств было бы недостаточно для выполнения плана переселения.

- Принятое Правительством Российской Федерации решение увеличить лимиты некоторым регионам, в том числе и Кузбассу, позволяет выровнять цену за квадратный метр жилья. Результатом станет улучшение качества жизни людей, - сказал Сергей Цивилев.