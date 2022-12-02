Житель Кузбасса зарезал знакомого и инсценировал его самоубийство

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Мариинска зарезал знакомого и инсценировал его самоубийство, чтобы избежать ответственности. Накануне мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Мариинском городском суде.

Инцидент произошел 24 ноября. Мужчина принимал у себя дома гостя. Изрядно выпив, он стал выгонять приятеля из дома, но тот не уходил. Тогда хозяин ударил собутыльника несколько раз ножом. Один удар пришелся в область грудной клетки, а второй - в область верхней части спины. Пострадавший от полученных травм умер.

После этого хозяин квартиры решил инсценировать самоубийство приятеля. Он выкинул из дома бутылки, чтобы скрыть следы застолья, а также вложил нож в руку погибшего. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его друг «сам себя зарезал ножом».

Суд учел, что мариинец обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, а также выпивает и тогда ведет себя агрессивно. В итоге суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца: до конца января 2023 года.