В полиции Кузбасса назвали лучших сотрудников по предоставлению государственных услуг

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе наградили победителей конкурса «Лучший сотрудник по предоставлению государственных услуг».

Этот конкурс прошел в Главном управлении МВД России по Кемеровской области впервые. Он проводился среди личного состава подразделений, оказывающих госуслуги по линии безопасности дорожного движения, миграции, информационно-справочной работы.

Участие в состязаниях приняли более 30 человек – полицейских, а также федеральных государственных служащих и работников системы МВД России. Конкурсанты продемонстрировали теоретические знания, а также навыки работы с людьми и ведомственными информационными системами.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

По итогам конкурса лучшим сотрудником по предоставлению госуслуг по линии ГИБДД признан старший государственный инспектор безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отдела ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Беловский» капитан полиции Роман Титов.

Победителем среди сотрудников подразделений по вопросам миграции стала инспектор ОВМ управления МВД России по Новокузнецку лейтенант полиции Оксана Детушева.

По линии информационно-справочной работы лучшие результаты показала старший специалист отдела архивной информации и реабилитации Информационного центра ГУ МВД России по Кемеровской области капитан внутренней службы Наталия Иванова.

Награды победителем вручил начальник областного полицейского Главка генерал-майор полиции Геннадий Корниенко.