Новокузнецкие предприниматели изготовили для мобилизованных бойцов отопительные печи

Фото: телеграм-канал Сергея Цивилева.

Сибиряки хорошо знают, что такое морозы и холод, и представляют, как непросто придется нашим военнослужащим, которым придется жить в условиях, далеких от комфорта. Поэтому очень важно, чтобы они были согреты.

В рамках действующей в Новокузнецке программы #СвоихНеБросаем был приобретен металл, и индивидуальный предприниматель Игорь Лосев изготовил восемь печей буржуек. Также печи сделал Александр Ничинский, победитель конкурса Бизнес-Признание-2022. А завод «Теплотрон» передал для нужд мобилизованных пять печей и стальные трубы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Печь буржуйка - наиболее простой, очень доступный и совершенно непритязательный вид бытового отопления. Эксплуатация таких обогревательных приборов лишь немного сложнее пользования камином, но, в отличие от последнего, они обеспечивают гораздо более высокий КПД и значительно лучшую экономию топлива.

В начале октября в южной столице Кузбасса был открыт общегородской специальный расчетный счет для поддержки мобилизованных. На начало декабря на него, как уточнил Сергей Кузнецов, перечислено 6 390 893 рубля 10 копеек.