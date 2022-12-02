5 декабря в Кемерове отключат несколько светофоров

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина БОРМОТОВА
В понедельник, 5 декабря, в Кемерове временно не будут работать несколько светофоров. Об этом предупредили в городской администрации.
Так, с 9.00 до 12.00 отключат светофор на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянская, а с 10.00 до 11.00 - на перекрестке улица Базовая - улица Камышинская. Это связано с проведением ремонтных работ.
Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться Правилами дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.