5 декабря в Кемерове отключат несколько светофоров

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

В понедельник, 5 декабря, в Кемерове временно не будут работать несколько светофоров. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 9.00 до 12.00 отключат светофор на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянская, а с 10.00 до 11.00 - на перекрестке улица Базовая - улица Камышинская. Это связано с проведением ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться Правилами дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.