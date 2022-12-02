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НовостиОбщество2 декабря 2022 5:45

5 декабря в Кемерове отключат несколько светофоров

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

В понедельник, 5 декабря, в Кемерове временно не будут работать несколько светофоров. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 9.00 до 12.00 отключат светофор на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянская, а с 10.00 до 11.00 - на перекрестке улица Базовая - улица Камышинская. Это связано с проведением ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться Правилами дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.