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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 7:09

Житель Кузбасса избил друга и оставил умирать на лестничной площадке

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Юрги, который до смерти избил приятеля, приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Конфликт между двумя знакомыми произошел в квартире одного из них из-за золотой цепочки. Гость порвал ювелирное украшение, принадлежащее хозяину. Это разозлило владельца, и он так сильно избил приятеля, что тот потерял сознание. Затем мужчина вытащил пострадавшего из своей квартиры и оставил на лестничной площадке.

Сотрудники полиции, патрулировавшие общежитие, обнаружили избитого мужчину и вызвали скорую помощь. Однако спасти 40-летнего юргинца не удалось – он скончался в больнице.

Суд признал 44-летнего нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.