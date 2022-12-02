Житель Кузбасса избил друга и оставил умирать на лестничной площадке

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Юрги, который до смерти избил приятеля, приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Конфликт между двумя знакомыми произошел в квартире одного из них из-за золотой цепочки. Гость порвал ювелирное украшение, принадлежащее хозяину. Это разозлило владельца, и он так сильно избил приятеля, что тот потерял сознание. Затем мужчина вытащил пострадавшего из своей квартиры и оставил на лестничной площадке.

Сотрудники полиции, патрулировавшие общежитие, обнаружили избитого мужчину и вызвали скорую помощь. Однако спасти 40-летнего юргинца не удалось – он скончался в больнице.

Суд признал 44-летнего нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.