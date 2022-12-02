Замгубернатора Кузбасса подмерз в новокузнецком автобусе

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Опытом поездки в общественном транспорте южной столицы региона Андрей Панов поделился в своем телеграм-канале.

Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии в четверг побывал в Новокузнецке. Вместе с министром транспорта Кузбасса Сергеем Рубаном и главой города Сергеем Кузнецовым он провел совещание с руководством компании «Питеравто», в ходе которого обсуждались местные проблемы общественного транспорта в связи с жалобами горожан на долгое ожидание автобусов и холод в их салонах. В итоге, как отметил замгубернатора, компании-перевозчику, признавшей свою вину, поручили немедленно это исправить.

А после совещания Андрей Панов решил лично познакомиться, как новокузнечане ездят на общественном транспорте. Впечатления, судя по эмоциям в телеграм-канале, у замгубернатора оказались не самые радостные:

- Отмечу, что в Новокузнецке на улице было около -20, стоять на остановке даже 10 минут холодно. В салоне автобуса-гармошки на 87 маршруте было тоже не слишком жарко. Пересаживался еще на два автобуса, в них было уже вполне тепло, как и в трамваях и троллейбусах.

Нашел Андрей Панов и позитивное при проезде:

- Валидаторы и кондукторы везде работали, проблем с оплатой у меня не возникло. Конечно, ехал я не в час-пик, но транспорт приходил по расписанию. Надеюсь, что так и будет. Все меры для этого городские власти принимают.