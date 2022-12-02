Губернатор Кузбасса: Сделать жизнь людей с ограниченными возможностями комфортной - приоритетная задача

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Вопросы трудоустройства, финансирования, льгот, выплат, санаторно-курортного лечения и развития детей в пятницу, 2 декабря, были рассмотрены в администрации регионального правительства на встрече Сергея Цивилева с представителями общественных организаций инвалидов.

Глава региона подчеркнул, что проекты социальных программ для людей с ограниченными возможностями должны проходить обсуждение с общественными организациями инвалидов, поручил учитывать все их предложения. Особо он отметил необходимость решать проблемы с трудоустройством:

- Нам необходимо создавать условия, чтобы обеспечить рабочими местами людей с инвалидностью, определить, какие силы и средства имеются, чтобы включать их в деятельность в сфере промышленности и торговли.

В ходе встречи Сергей Цивилев поддержал просьбу оказать содействие в организации гастролей в Кузбассе специализированных театров и сразу же поручил профильному ведомству проработать вопрос.