В Кузбассе 38 детей-сирот стали новоселами

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Ключи от благоустроенных квартир молодые новокузнечане получили в рамках федеральной программы.

Жить они будут в микрорайоне Березовая роща (квартал 24 Новоильинского района южной столицы Кузбасса).

Как отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, все помещения полностью соответствуют требованиям жилищного, пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Всего до конца нынешнего года в Новокузнецке 93 человека из данной категории будут обеспечены жильем.

Для сравнения - в прошлом году в Новокузнецке жилыми помещениями было обеспечено только 39 детей-сирот.