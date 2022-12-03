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НовостиОбщество3 декабря 2022 2:50

В Кузбассе 38 детей-сирот стали новоселами

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Ключи от благоустроенных квартир молодые новокузнечане получили в рамках федеральной программы.

Жить они будут в микрорайоне Березовая роща (квартал 24 Новоильинского района южной столицы Кузбасса).

Как отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, все помещения полностью соответствуют требованиям жилищного, пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Всего до конца нынешнего года в Новокузнецке 93 человека из данной категории будут обеспечены жильем.

Для сравнения - в прошлом году в Новокузнецке жилыми помещениями было обеспечено только 39 детей-сирот.