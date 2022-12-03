В Кузбассе 38 детей-сирот стали новоселами

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА
Ключи от благоустроенных квартир молодые новокузнечане получили в рамках федеральной программы.
Жить они будут в микрорайоне Березовая роща (квартал 24 Новоильинского района южной столицы Кузбасса).
Как отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, все помещения полностью соответствуют требованиям жилищного, пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Всего до конца нынешнего года в Новокузнецке 93 человека из данной категории будут обеспечены жильем.
Для сравнения - в прошлом году в Новокузнецке жилыми помещениями было обеспечено только 39 детей-сирот.