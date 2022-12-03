В Кузбассе задержали двух наркосбытчиков

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При себе и в тайниках они имели 1,3 килограмма запрещенных веществ.

При проверке полученной оперативной информации в Кемерове сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что противоправными действиями занимаются два местных жителя в возрасте 19 и 20 лет. Подозреваемые были задержаны с поличным. У одного из них при досмотре верхней одежды нашли 40 полимерных свертков с синтетическим наркотическим средством. Также были изъяты мобильный телефон с записями, подтверждающими участие в сбыте запрещенных веществ, и банковская карта, на которую поступала оплата за реализованный товар.

Наркосбытчики работали на территориях микрорайона Южный и жилого района Ягуновский. Там при осмотре местности полицейские обнаружили более 200 тайников с полимерными свертками. Еще один тайник откопали в сугробе на территории Рудничного района - с оптовой закладкой с наркотическим средством массой более 560 граммов. А в квартире подельников нашли весы, упаковочный материал и пластиковый контейнер с нефасованным веществом. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в общей сложности полицейскими из незаконного оборота было изъято около 1,3 килограмма потенциального товара.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело сразу по 7 преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30 - ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по ним составляет 20 лет лишения свободы.