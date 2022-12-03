Коронавирус в Кузбассе: плюс 64

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По состоянию на утро, 3 декабрября, всего в Кузбассе выявлено 211 299 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 64 выявленных заболевших. Это на один случай меньше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выздоровели за последние сутки также 64 человека, а всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции справились 207830 пациентов.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 673 жителя региона.