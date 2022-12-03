Кемеровчане собрали более 5 тонн макулатуры в ходе акции «Миллион – Родине»

Фото: администрация г.Кемерово

Средства, вырученные за сданные на переработку ненужные бумагу и картон, направят в помощь образовательным учреждениям Горловки - города-побратима кузбасского Прокопьевска.

В рамках акции также проводятся экологические уроки, просветительские мероприятия и экскурсии на перерабатывающие предприятия.

По данным отдела по охране окружающей среды администрации города Кемерова, пока наибольший вклад в общий сбор - больше тонны - внесли студенты и преподаватели Кемеровского государственного университета, где особенно активны волонтеры вузовского экологического отряда. В учебных корпусах здесь установили экобоксы - они помогают сделать процесс сбора ненужных бумаг и картона более организованным и эстетичным.

Ровно в тонну уложился коллектив 41-й гимназии. Среди предприятий областного центра особенно отличился «Химпром» - заводчане собрали сразу 822 килограмма.

Собирают бумажные и картонные отходы и кемеровские дошколята. Так, воспитанники 236-го детсада их сдали более двух центнеров. Свой вклад внесли также воспитатели и родители малышей.

По подсчетам организаторов, на начало декабря кемеровские участники акции уже сдали на переработку на специализированное предприятие более пяти тонн макулатуры, и ее сбор продолжается.