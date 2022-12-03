В Кузбассе полицейские устроили вынужденную погоню за пьяным студентом

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Автомобиль «Тойота Королла» привлек внимание сотрудников ГИБДД во время патрулирования на улице Тухачевского в Кемерове.

Они попытались остановить иномарку, но ее водитель не отреагировал на сигналы и на высокой скорости попытался уйти от погони, но это ему не удалось.

При проверке документов полицейские выяснили, что за рулем находился 19-летний студент одного из местных вузов. Его стаж управления транспортным средством составлял полгода. При этом, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердили и результаты проведенного освидетельствования с применением алкотестера.

Студента в итоге отстранили от управления автомобилем, а саму иномарку отправили на специализированную стоянку. В отношении нарушителя были составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков», ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства».