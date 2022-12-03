Жительница Кузбасса, заскучав, организовала наркопритон

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

На нее пожаловались в полицию возмущенные соседи.

В Новокузнецке сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию от жильцов многоквартирного дома по улице Хитарова о том, что в одной из квартир регулярно собираются наркозависимые лица.

При проверке информации выяснилось, что проживающая по указанному адресу 45-летняя гражданка регулярно собирала у себя знакомых для потребления героина. Как пояснила хозяйка квартиры, делал она это для того, чтобы не скучать в одиночестве.

При осмотре жилища полицейские обнаружили шприцы для инъекций, емкость со следами наркотического вещества и гостей, имевших признаки наркотического опьянения. Всех нарушителей закона привлекли к ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных