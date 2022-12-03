В Кузбассе пожарный спас во внерабочее время женщину с ребенком

Фото:ГУ МЧС Ролссии по Кемеровской области - Кузбассу

Он возвращался домой после дежурных суток и заметил дым в жилом районе села 2-я Пристань Мариинского муниципального округа.

Определив, что горение случилось во дворе по улице Магистральной, где уже интенсивно пылал дощатый гараж, начальник караула пожарно-спасательной части №1 города Мариинска Станислав Проц решил, не дожидаясь коллег, проверить, остались ли в доме люди. Он помог покинуть помещение женщину с ребенком, а затем связался с диспетчером пожарной части и передал всю необходимую информацию с места происшествия.

В итоге, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, прибывшим пожарным расчетам удалось отстоять дом. От огня пострадали гараж и автомобиль. По предварительной оценке специалистов, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.