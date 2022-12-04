В Кузбассе ночью произошло землетрясение

Минувшей ночью в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Подземный толчок был зафиксирован 4 декабря в 2:53 по местному времени в точке с координатами 54.91 широты и 86.43 долготы - это в Крапивинском муниципальном округе. Магнитуда землетрясения составила 2.9, интенсивность в эпицентре – 3.2 (оценка MSK64).

Сейсмическое событие носило природный характер.