В Кузбассе попал без вести 37-летний мужчина в черной куртке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Новокузнецке разыскивается 37-летний Александр Сергеевич Волков. Ориентировку на пропавшего без вести разместили в соцсетях волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Последний раз мужчину видели 28 ноября.

Сообщается, что пропавший среднего роста (175 сантиметров), нормального телосложения, у него темное-русые волосы, карие глаза. Он был одет в чнрную куртку, черные ботинки и синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Волкова, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.