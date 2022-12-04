В Кузбассе с начала зимы из-за гололеда пострадали почти 150 человек

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С начала зимы из-за гололедных явлений в Кузбассе травмировались 149 человек, двое из них оказались в больнице. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

По его словам, погода то и дело испытывает на прочность. В морозы и гололед есть опасность не только поскользнуться и травмироваться, но и получить обморожение. Так, с начала зимнего сезона с холодовыми травмами в больницы обратились еще 54 человека, причем 16 из них были нетрезвы.

Министр здравоохранения призвал кузбассовцев одеваться по погоде и выбирать удобную обувь, чтобы не подскользнуться.