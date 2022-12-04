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НовостиОбщество4 декабря 2022 10:04

Кузбассовцы заметили необычное природное явление в небе

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Шерегеше туристы и местные жители стали свидетелями необычного природного явления гало.

Очевидцы опубликовали в соцсетях соответствующие снимки. На кадрах видно, что вокруг солнца образовались круги.

Гало - это оптическое явление, которое возникает из-за преломления солнечных лучей в ледяных кристаллах. Чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.

Напомним, что в Шерегеш запустили чартерные рейсы для туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Сегодня в новокузнецком аэропорту приземлились самолеты с первыми пассажирами.