Жительница Кузбасса хотела спасти свои сбережения, но в итоге потеряла почти 7 миллионов рублей

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Кузбасса попалась на уловки телефонных мошенников и лишилась 6,8 миллионов рублей – это наибольшая за минувшую неделю сумма, похищенная в регионе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбассе.

Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что у нее пытаются украсть деньги, при этом мошенники оформили от ее имени генеральную доверенность на право распоряжения средствами. После этого с женщиной связались другие полицейские и представители Центрального банка. Они убеждали ее, что деньги нужно срочно перевести на «безопасные» счета. Звонившие знали все персональные данные жительницы Кузбасса и даже кодовое слово, указанное ею при открытии банковской карты.В итоге женщина поверила мошенникам, сняла деньги и через банкомат зачислила на указанные счета.

Но на этом аферисты не остановились. Затем они заявили, что персональные данные горожанки похищены, поэтому неизвестные оформили на ее имя кредиты в банках. Чтобы предотвратить хищение ей нужно самой взять кредиты и внести средства на «безопасные» счета. Жительница Кузбасса вновь поверила и выполнила все указания преступников. После закрытия кредитного лимита и перечисления денег звонки мошенников прекратились.