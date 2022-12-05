В Кузбассе женщина оказалась в колонии после празднования своего дня рождения

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Для жительницы Чебулинского округа празднование пятьдесят второго дня рождения закончилось колонией общего режима. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

В свой день рождения женщина, ранее неоднократно судимая, отправилась в Мариинск, чтобы полюбоваться на достопримечательности. Недалеко от вокзала она познакомилась с мужчиной и до утра просидела с ним на лавочке, употребляя алкоголь. А, как рассвело, они отправились в гости к 68-летней подруге местного жителя. Там они продолжили выпивать втроем. Вскоре новый знакомый рецидивистки ушел, и тогда она тоже засобиралась домой. Увидев, что куртка грязная, гостья попросила хозяйку дать ей на время ее одежду, но та отказала. Это разозлило подсудимую и она, схватив нож, нанесла женщине множество ударов по лицу и шее. После этого, сказав «Живи!», она ушла из дома.

Пострадавшая женщина не смогла вызвать скорую помощь, так как у нее был сломан телефон. Только на следующий день ее обнаружил вернувшийся домой сожитель. Женщину госпитализировали. Все кроме одной колото-резанной раны были квалифицирован как причинение легкового вреда здоровью, и лишь один удар в шею, повредивший гортань, оказался проникающим, повлек за собой тяжкий вред здоровью.

В суде жительница Чебулинского округа раскаялась в своем поступке и полностью признала вину. Суд назначил ей четыре года колонии общего режима.