В Кемерове задержали серийного похитителя телефонов

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Кемеровские полицейские задержали серийного похитителя телефонов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию поступило сразу три заявления от местных жителей, у которых украли мобильные. Неизвестный разбил витрину в комиссионном магазине и забрал оттуда два телефона, а также ограбил 51-летнего мужчину и украл смартфон у 35-летней женщины. Всего было похищено четыре мобильных на общую сумму около 81 500 рублей.

Полицейские задержали вора. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за грабежи, 32-летний кемеровчанин. Краденные гаджеты он сдал в комиссионный магазин и продал прохожим, а вырученные деньги потратил.

На мужчину завели три уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража».