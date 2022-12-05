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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 1:42

В Кемерове задержали серийного похитителя телефонов

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кемеровские полицейские задержали серийного похитителя телефонов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию поступило сразу три заявления от местных жителей, у которых украли мобильные. Неизвестный разбил витрину в комиссионном магазине и забрал оттуда два телефона, а также ограбил 51-летнего мужчину и украл смартфон у 35-летней женщины. Всего было похищено четыре мобильных на общую сумму около 81 500 рублей.

Полицейские задержали вора. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за грабежи, 32-летний кемеровчанин. Краденные гаджеты он сдал в комиссионный магазин и продал прохожим, а вырученные деньги потратил.

На мужчину завели три уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража».