Кемеровские власти прокомментировали жалобы на большие очереди в «красной зоне»

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове одна из горожанок пожаловались на большую очередь в «красной зоне» Кемеровской городской клинической больницы №4. Обращение женщины опубликовано на платформе «Кузбасс-Онлайн».

Кемеровчанка рассказала, что обратилась с признаками ОРВИ в свою поликлинику, расположенную на улице Красноармейской, 93. Однако оттуда ее отправили в отделение на проспекте Кузнецком, 103, объяснив, что «красная зона» теперь работает только там.

- Когда я зашла занять очередь к доктору, там впереди меня человек 40, я пришла в 9:00. Я позвонила в колцентр, мне объяснили, что так решило руководство, согнать всех больных в одно место. Сидеть с утра в узком коридоре, ждать до вечера свою очередь, это просто издевательство! Придешь с одной болячкой, выйдешь с кучей, – пожаловалась кемеровчанка, попросив руководство поликлиники решить данный вопрос.

Сообщение горожанки прокомментировали представители мэрии. По их данным, количество «красных зон» в медучреждении сократили, так как снизилась заболеваемость ОРВИ. Сейчас прием больных пациентов ведется в двух отделениях поликлиники: на улице Масальской, 68 и проспекте Кузнецком, 103. За один день - 1 декабря – в «красную зону» на Кузнецком обратилось 57 человек, в среднем по пять человек в час, сообщили в ведомстве.

- С 5 декабря из-за наибольшей обращаемости пациентов в утренние часы прием будет осуществляться в первую смену двумя врачами-специалистами, - сказано в сообщении администрации города.

При этом отмечается, что в случае увеличения числа заболевших, руководство больницы рассмотрит вопрос развертывания «красных зон» в других поликлинических отделениях.