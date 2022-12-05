6 декабря в Кузбассе перекроют участок дороги из-за буровзрывных работ

Завтра, 6 декабря, вновь будет временно перекрыт участок автодороги вблизи Кемерова в связи с буровзрывными работами при строительстве обхода города. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Временные ограничения для транспорта будут введены на 29-м километре автодороги Кемерово — Яшкино — Тайга. С 12:00 до 17:0 специалисты произведут пять взрывов. Каждый раз участок трассы будет перекрываться от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено. Дорожные службы попросили кузбассовцев заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.