Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 3:02

6 декабря в Кузбассе перекроют участок дороги из-за буровзрывных работ

Анастасия СЕРГЕЕВА

Завтра, 6 декабря, вновь будет временно перекрыт участок автодороги вблизи Кемерова в связи с буровзрывными работами при строительстве обхода города. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Временные ограничения для транспорта будут введены на 29-м километре автодороги Кемерово — Яшкино — Тайга. С 12:00 до 17:0 специалисты произведут пять взрывов. Каждый раз участок трассы будет перекрываться от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено. Дорожные службы попросили кузбассовцев заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.