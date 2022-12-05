Россельхозбанк впервые представил всероссийский индекс развития агробизнеса

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк совместно с Аналитическим центром НАФИ при поддержке журнала «Эксперт» провели масштабное исследование среди представителей микро, малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса. Результаты исследования легли в основу индекса развития деловой среды АПК.

Подобное исследование было проведено в агропромышленном секторе России впервые. Его задачами была оценка предпринимателями ключевых показателей развития деловой среды в АПК, выявление точек роста и динамики развития, а также формирование экспертных рекомендаций по разработке мер, направленных на улучшение делового климата. В исследовании приняли участие более 500 представителей разных отраслевых подгрупп агроиндустрии.

Полученные данные условно разделили на группы по четырем градациям: 0-25 единиц – «удовлетворительный уровень развития»; 25-50 единиц – «динамичный уровень развития»; 50-75 единиц – «зрелый уровень развития» и 75-100 единиц – «целевой уровень развития».

Так, согласно исследованию, показатель стабильности развития отраслей АПК составил 42 единицы. Уровень импортозависимости - 39 единиц. Условия ведения внешнеэкономической деятельности оказались благоприятны для трети компаний АПК – 35% респондентов.

Индекс развития деловой среды микро, малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса в 2022 году составил 38 единиц, что свидетельствует о хорошей динамике развития этого сегмента агробизнеса.

РСХБ планирует проводить исследование на регулярной основе, чтобы наглядно отслеживать динамику развития агроиндустрии.

Партнерский материал.

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