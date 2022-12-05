В Кузбассе за сутки зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за последние сутки коронавирус выявили у 60 человек (днем ранее был 61 новый заболевший). Актуальные данные сообщили в Центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

За сутки от последствий коронавируса скончались два человека, таким образом, пандемия на данный момент унесла жизни 2 800 кузбассовцев.

За весь период наблюдений в COVID-19 был диагностирован 211 420 жителей: 207 933 из них выздоровели (45 были выписаны за последние сутки), 687 проходят лечение.