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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:30

В Кузбассе за сутки зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за последние сутки коронавирус выявили у 60 человек (днем ранее был 61 новый заболевший). Актуальные данные сообщили в Центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

За сутки от последствий коронавируса скончались два человека, таким образом, пандемия на данный момент унесла жизни 2 800 кузбассовцев.

За весь период наблюдений в COVID-19 был диагностирован 211 420 жителей: 207 933 из них выздоровели (45 были выписаны за последние сутки), 687 проходят лечение.