В Кузбассе разыскивают мужчину, который пропал в 2015 году

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Кузбассе объявили в розыск 63-летнего мужчину, который пропал семь лет назад по дороге из Бачатского в Алтайский край.

По данным УТ МВД России по СФО, разыскивается Иван Макарович Токарев 08.12.1959 года рождения. 2 сентября 2015 года мужчина поехал на автомобиле из поселка Бачатского домой в село Сосновка Алтайского края и пропал.

На вид мужчине около 60 лет, он среднего роста (170 сантиметров), худощавого телосложения, волосы седые, короткие, носит усы. У Ивана Токарева имеется особая примета - шрам на животе длинной около 15 сантиметров.

Когда пропавшего видели в последний раз, на нем была ветровка серого цвета, темно-синяя олимпийка с желтыми вставками на белой молнии, голубая рубашка, темно-зеленые брюки, черные туфли и черная кепка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Токарева, сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефону 8(38452) 9-25-49 - дежурная часть ЛО МВД России на станции Белово, 8(38452) 9-36-78 - отделение уголовного розыска ЛО МВД России на станции Белово.