В Кемерове изменили схему движения на оживленном перекрестке

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

В Кемерове изменили работу светофора на пересечении проспекта Кузнецкого и улицы Коммунистической. Об этом предупредили в городской администрации.

Теперь схема пофазного разъезда будет выглядеть следующим образом:

Первая фаза - транспорт двигается по проспекту Кузнецкому (от проспекта Ленина), пешеходы идут через улицу Коммунистическую (четная сторона Кузнецкого).

Вторая фаза - движение транспорта по проспекту Кузнецкому (оба направления без левого поворота от проспекта Ленина) и пешеходный переход через улицу Коммунистическая (обе стороны).

Третья фаза - транспорт двигается по проспекту Кузнецкому (от улицы Красноармейской).

Четвертая фаза - движение транспорта по улице Коммунистической (в обоих направлениях) и пешеходный переход через проспект Кузнецкий.