Кузбассовцы в путешествиях по России предпочитают мегаполисы и недорогие отели

Фото: Пресс-служба МТС.

МТС с помощью сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировала стоимость проживания в российских отелях в 2022 году. Рост цен в целом по стране оказался ниже официальной инфляции.

В среднем номер в российском отеле в 2022 году обходился в 4 300 рублей за ночь, что почти на 10% больше, чем годом ранее, и ниже официального уровня инфляции, рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнёров. 40% от всех бронирований приходится на отели категории «три звезды», средняя стоимость проживания в которых ниже – около 3 900 рублей. При этом номера в трехзвездочных отелях за год выросли в цене на 8%, а ночь в «пяти звездах» подорожала на 21% – до 11 100 рублей.

Самые дорогие номера – в Сочи. Ночь в отеле обойдется туристу в 6 400 рублей: это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в Петербурге в среднем стоит 5 100 рублей: проживание в отелях культурной столицы стоит практически так же, как и год назад. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%).

Примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений. Как и россияне в целом, кузбассовцы чаще всего выбирали для путешествий по стране Москву, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самару и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.

В прошлом году на первую десятку городов по количеству бронирований приходилось лишь 25% бронирований, в этом году это число выше на 11 процентных пункта. Рост популярности бронирований в городах из первой десятки отражает тренд: для путешествий внутри страны россияне выбирают города-миллионники с развитым сервисом и популярными точками притяжения туристов. Также в ТОП-10 вошли города, которые часто посещают транзитом из-за изменений в авиасообщении.