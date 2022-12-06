В Кемерове благоустроят еще один сквер

Сейчас сквер выглядит так. Фото: администрация г. Кемерово

В 2023 году сквер на перекрестке Мичурина и Сибиряков-Гвардейцев обретет новый облик. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В сквере планируется отремонтировать пешеходные дорожки, установить новые скамейки, разбить цветники, добавить малые архитектурные формы и локации. Это место отдыха расположено рядом с общежитиями КузГТУ - студенты смогут там с комфортом проводить свободное время.

Уже объявлены торги на проектирование и ремонт территории. Работы будут выполнены за счет субсидии из регионального бюджета, предусмотренной государственной программой «Формирование современной городской среды Кузбасса на 2018-2024 гг.»

Ранее «Комсомолка» писала, что в студенческом кампусе для учащихся КузГТУ начались ремонтные работы. В планах модернизировать не только общежития, но и близлежащую территорию.