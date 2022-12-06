В Кузбассе будут судить 81-летнего пенсионера, который насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке будут судить 81-летнего автомобилиста, по вине которого погибла 12-летняя девочка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в сентябре на улице Дузенко. Мужчина за рулем Skoda Fabia наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе. По словам очевидцев, девочка начала переходить дорогу, когда ей загорелся зеленый свет. Для автомобилистов в это время горел красный. Водитель иномарки сначала снизил скорость, а затем, наоборот, нажал педаль газа. Девочку с различными травмами доставили в больницу, но спасти ее врачи не смогли. Пострадавшая умерла.

Водителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Пожилой мужчина полностью признал свою вину. Сейчас дело передано в суд.