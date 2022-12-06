Обвиняемый по делу «Листвяжной» Михаил Федяев ушел с поста главы холдинга «СДС»

Фото: пресс-служба СДС

Михаил Федяев, обвиняемый по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, покинул должность президента АО ХК «Сибирский деловой союз». Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

В выписке реестра от 6 декабря 2022 года сказано, что должность генерального директора холдинга занимает Сергей Колмогоров. Он руководит компанией со 2 декабря.

Напомним, что Федяев был задержан в декабре 2021 года после аварии на шахте «Листвяжная», входящей в холдинг «СДС». Федяеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). После задержания бывший президент холдинга содержался в СИЗО, но в июле 2022 года суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Она унесла жизни 51 человека.