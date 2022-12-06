В Кемерове на площади Советов появятся ледовые фигуры Ильи Муромца и Добрыни Никитича

Фото: администрация г. Кемерово

На площади Советов в Кемерове будут установлены ледовые скульптуры героев русских народных сказок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работа на главной площади города уже вовсю кипит. На прошлой неделе с Красного озера привезли более 700 плит льда, и сейчас художники-резчики делают из них фигуры сказочных героев. В этом году на площади появятся Илья Муромец, Добрыня Никитич, объемный ледовый шатер Шахерезады, колесница Шамаханской Царицы и Змея Горыныча. Традиционно будут установлены новогодний трон, лабиринт, а также три горки. Всего планируется создать 18 разнообразных фигур с подсветкой льда.

В мэрии сообщили, что над фигурами трудится команда профессионалов, состоящая из членов союза художников России и строителей, которые работают вместе более десяти лет.