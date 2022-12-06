На прямую линию губернатора Сергея Цивилева поступило более 400 вопросов

На прямую линию губернатора Сергея Цивилева, которая пройдет 15 декабря, поступило более 400 вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Самыми популярными стали вопросы сферы ЖКХ и транспорта, а также экологии и газификации.

Напомним, что сообщения можно оставлять на платформе «Кузбасс онлайн» на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении. Также можно проголосовать за вопросы, заданные другими пользователями. Голосование завершится 15 декабря в 12.00.

В ходе прямой линии губернатор ответит на вопросы, которые наберут наибольшее количество голосов. Ответы на оставшиеся будут предоставлены через систему «Кузбасс Онлайн» до 30 декабря.

Прямую линию, которая пройдет с 12.00 до 14.00, можно будет посмотреть в эфире телеканалов «Россия24», «Кузбасс 1» и «Десятка», на радиостанциях «Кузбасс FM», а также на сайте vesti42.ru. Трансляция также будет вестись на личных страницах губернатора в соцсетях.