Лучшие стартапы России поборются за гранты от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» в финале конкурса социальных проектов

Фото: Tele2

Оператор мобильной Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявили финалистов Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам». За победу будут бороться девять предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска и Новосибирска.

В этом году на ежегодный конкурс «Навстречу импакт-стартапам» поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. В финал в номинации «Масштабный проект» вышли девять проектов – они направлены на улучшение качества жизни особенных детей, помощь выпускникам детских домов, профилактику буллинга.

Очная защита проектов состоится 14 декабря в Москве. Авторы лучших разработок получат гранты до 1,5 млн рублей, а все остальные финалисты – возможность учиться и развивать свои бизнес-компетенции и стартапы в «Инкубаторе» фонда, а также поддержку сообщества единомышленников.

Оценивать проекты будет как взрослое, так детское жюри. Членами взрослого выступят топ-менеджеры компаний-партнеров фонда. В детское жюри войдут дети и подростки, которые помогут точнее оценить потенциальный эффект инициатив с точки зрения их реальных благополучателей.

Tele2 является стратегическим партнером фонда «Навстречу переменам». За 10 лет существования конкурса на него поступило более 2700 заявок от социальных предпринимателей со всей России.