В Кузбассе пожарные спасли людей из горящей многоэтажки

Фото: МЧС Кузбасса

Вчера поздно вечером в Осинниках произошел пожар в многоквартирном доме по улице Победы. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

К моменту прибытия пожарных из окон квартиры на третьем этаже шел дым. 30 жильцов успели выйти на улицу самостоятельно, еще восьми понадобилась помощь спасателей. Специалисты помогли людям покинуть помещение, использовав защитные средства капюшонного типа.

Огонь был оперативно потушен. К работе привлекались две единицы техники и пять человек. В результате пожара в одной из комнат квартиры обгорели кровать и матрац.