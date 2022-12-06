В Кузбасском клиническом онкологическом диспансере появился новый главный врач

Фото: пресс-служба АПК

Его представил коллективу медучреждения в ходе рабочей встречи губернатор Кузбасса.

Вадим Захаров - кандидат медицинских наук, врач-онколог, торакальный хирург. Работал главным внештатным специалистом-онкологом Минздрава Новосибирской области, исполнял обязанности главного врача Новосибирского областного клинического онкодиспансера. Он будет руководить всей онкологической службой Кузбасса, в которую входят два диспансера в Кемерове (для пациентов северной агломерации) и Новокузнецке (для пациентов южной агломерации). В двух поликлинических отделениях онкодиспансеров могут принимать 500 человек в сутки, в лечебных стационарах могут находиться более 530 человек.

- Под руководством молодого и перспективного профессионала такого высокого уровня коллектив диспансера сможет быстро перестроить и совершенствовать работу и оказывать медицинскую помощь в соответствии с современными требованиями, продуктивнее работать для сохранения жизни и здоровья кузбассовцев, - отметил Сергей Цивилев.